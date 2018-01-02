NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈SBL本周五開始　學生免費進場迎熱血　斗南義消分隊招募打火兄弟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

推動教育及移工合作 泗水辦事處成果豐

中央社2018/01/02 15:21
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）駐泗水台北經濟貿易辦事處設立已滿兩年，推動台印尼合作成果豐碩，包括成立「台灣之友」會、協辦台灣教育展、舉辦「東爪哇印尼勞工友台協會」座談會等。

駐泗水台北經濟貿易辦事處處長蕭勝中表示，泗水辦事處自104年12月18日設處開館已屆滿兩年，自106年12月12日起舉辦一系列慶祝活動。

包括成立「台灣之友」會（Friends of Taiwan）揭開序幕，邀請近兩年來印尼產、官、學及媒體各界曾受邀赴台參訪的友人組成「台灣之友」會，計有20多位來自各地種子會員出席，藉以組織東爪哇各界友台力量。

此外，泗水辦事處也在去年12月協助「泗水台灣教育中心」在泗水辦理台灣教育展，計有來自台灣20多間學校組團參展，吸引上千位東爪哇學生參與。

在移工方面，蕭勝中指出，泗水辦事處去年底第二次辦理「東爪哇印尼勞工友台協會」座談會，約有40名曾在台服務且現已返國定居的印尼勞工朋友前來參加，分享他們在台經驗及返國創業、就業經驗。泗水辦事處藉此頒發8名會員子女就學獎助金，彰顯台灣對印尼勞工朋友的關懷。

今年元旦，泗水辦事處與泗水台灣工商聯誼會及泗水台灣學校，舉行「泗水地區慶祝中華民國107年元旦升旗典禮」，以延續駐泗水辦事處2週年慶祝活動。1070102

蔣耀賢樂當文化恐怖份子 ...謝金燕跨年轉播 高雄場收...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan