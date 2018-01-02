蔣耀賢樂當文化恐怖份子 拚文資保存

直到成年，他才認識到1902年正式生產砂糖的橋頭糖廠是台灣現代化工業的起點，整體產業設施形制保存良好，是當地也是台灣的重要記憶，卻因新市鎮規劃，面臨保存難題。

蔣耀賢是高雄橋頭人，小時候常騎腳踏車在橋頭糖廠區遊晃。糖廠區自成生活圈，規劃有生產、生活、生態部份，員工子弟有自己的小學，對生活在糖廠外的蔣耀賢來說是另一個天地。

（中央社記者羅苑韶台北2日電）中文系畢業的蔣耀賢原本有意成為專職作家，因投入保存家鄉在地最大特色橋頭糖廠，成為文史工作者，20多年來參與文化資產保存，他喜孜孜的說：「這樣也可以混一輩子。」

「從小到大讀那麼多書，我們知道英國曼徹斯特和伯明罕是工業城，卻不知道自己家鄉橋頭糖廠的歷史」，蔣耀賢說：「我念文學的，竟不知道作家葉石濤在橋頭甲圍小學教書26年，真是荒謬。」

因為想多理解家鄉，蔣耀賢投身調查，他說：「糖廠是橋頭鄉最大特色，又因為不涉地方事務，目標大，保存糖廠動員了包括醫生、教師、糖廠退休員工和各階層人士，集結這些不一樣的人的動能。」

蔣耀賢自24歲那年投入橋頭糖廠的保存和再利用，成立藝術村。藉由公部門的資源，卻也一路衝撞公部門不同的思考邏輯，對政府的社區總體營造或文資保存形成反撲。

他在遠足文化出版「我的荒糖進行式：一個文化恐怖份子的深情自白」，敘述在橋頭辦藝術村、蓋白屋、成立新台灣壁畫隊及舉辦金甘蔗影展等，擴大民眾參與，讓歷史建物和社會連結，在地集結不同藝術家能量後，接續推出的不同計畫。

談文資保存，蔣耀賢說：「如何讓古蹟在當代社會產生新的意義，而不是變成古董，是關鍵。」蔣耀賢累積很多心得，「我們必須賦予古蹟新的內容角色，它才能產生新的意義，應操作讓古蹟公共化」。

蔣耀賢新書不是社區營造或辦理藝術村的教戰手冊，而是以革命家的口吻，抒情描寫心路歷程。書中呈現公務人員和搶救文資人士文化意識的落差，辦藝術村和影展凝聚創作活力。

糖廠裡藝術村初始年度經費扣除行政費用後為97萬元，那時高雄駁二藝術特區預算達3000萬元，「應邀到高雄市做作品的藝術家在那邊賺了錢後，再來我們這裡。他們知道我們沒錢，但比較自在、好玩」，蔣耀賢得意的說。後來藝術家朋友2010年合力成立新台灣壁畫隊，人多時達60人。

「橋頭糖廠這麼大，真的創造在地就業機會的是我們」，蔣耀賢說：「我要讓大家相信，可以做這樣的事，我活得很好。」他也很高興激勵了其他年輕人，對從事地方事務有信心。

蔣耀賢笑著提起，一次聽見母親督促他兒子好好讀書說：「你以為長大後，可以像你爸爸，『一張嘴胡累累』（講話天花亂墜）過日子？」47歲的蔣耀賢毫不以為意，畢竟他可是「環保流氓」及「文化恐怖份子」的先驅。1070102