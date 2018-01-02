台東地震頻繁 海端鄉曾4天18震

林祖慰今天向中央社記者表示，台東地區規模3至5的地震，頻率很高，每天平均一次，尤其是海端地區，地震更頻繁，「三不五時就搖一下」。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東這2天發生5次地震，引起民眾關切。中央氣象局地震測報中心監測課長林祖慰今天表示，這現象還要觀察，但台東地區芮氏規模3至5以上的地震相當頻繁，海端鄉就曾4天18震。

林祖慰說，台東地區小規模地震頻繁，有時候會忽然安靜一段時間，又出現規模5以上地震，樂見正常能量釋放，不過這2天的地震還要觀察。

根據中央氣象局資料，台東縣海端鄉105年2月15日至18日，短短3天發生18次地震。15日3次，最大規模4.2；16日5連震，最大規模4.6；17日4連震，最大規模4.2；18日連6震，最大規模5.1。

中央氣象局地震測報中心過去一直都在注意海端鄉地震，海端鄉地震和一般地震不同，都是短時間連續發生，沒有主震，而是群震，且大部分是淺層地震，地震深度不到10公里，因為在山脈裡，無法研判是否有斷層。1070102