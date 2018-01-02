天靈靈地靈靈 看2018年國際大事籤裡乾坤

俄羅斯隊長期佔據冬奧會獎牌榜前列，賽場上沒了俄羅斯運動員的身影，冰球、花滑等項目中可能無法出現最頂尖的對決，比賽精彩程度也將大打折扣。

即將於 2 月 9 日舉行的韓國平昌冬奧會上，傳統冰雪強隊「俄羅斯隊」被國際奧會一紙禁令擋在門外。

踏入 2018 年，多國大選、中東困局、全球反恐、半島局勢、體壇盛會。中新網報導，撥開紛亂棋局，展望新年運勢，看看新一年世界將搖出哪些「新年簽」，新一年的「國際頭條」又有哪些懸念和期待。

所幸，國際奧會允許俄運動員以個人身份參賽。此次平昌冬奧會賽場上，可能無法奏響俄羅斯國歌、飄揚俄羅斯國旗，但觀眾或仍有望一睹俄羅斯「花滑女王」梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）等頂尖高手的風采。

【期待簽】-- 俄羅斯世界盃

不止有代表團去不了平昌冬奧的煩惱，俄羅斯還有作為今夏世界盃東道主的遺憾。無冕之王荷蘭隊慘遭淘汰，傳統強隊義大利無緣世界盃，多個足球強隊都缺席 6 月的俄羅斯世界盃，東道主和球迷的遺憾可想而知。

不過，沒了義大利和荷蘭，今年的世界盃仍有巴西、德國的全力參與，仍有梅西和 C 羅的高手對決，仍有無數值得期待的瞬間。遺憾和希望同在，這或許就是足球的魅力所在。

【驚喜簽】-- 太空探索

歐洲航天局發佈的 3D 打印月球基地效果圖。 (圖：中新網)

2018 年是名副其實的「探月之年」。美國、中國、日本、印度…… 多個國家都制定了在 2018 年發射探測器登月、甚至把乘客送至月球附近「觀光」的計畫。

值得一提的是，中國探月工程嫦娥四號任務計畫於 2018 年執行兩次發射，並有望實現人類首次月球背面軟著陸，一探月球「背後的秘密」。

SpaceX 公司也計畫於 2018 年啟用新獵鷹重型火箭發射「龍飛船」，送２名私人旅客繞月飛行。該公司說，這將是「45 年來人類首次重返深空」。

【變局簽】-- 朝鮮半島局勢

過去的 2017 年，北韓試射了 16 次導彈，1 次核子試驗，朝鮮半島局勢在 2018 年依然讓人揪心，而聯合國安理會先後次通過 4 次對北韓制裁決議，似乎也無法給半島緊張局勢按下「暫停鍵」。

2018 年 1 月 1 日，北韓最高領導人金正恩在發表新年賀詞時表示，北韓有意派遣代表團參加即將舉行的平昌冬奧會，存在北南當局就此進行緊急會談的可能性。

中共中央黨校半島問題專家張璉瑰在預測 2018 年半島局勢時表示，改善南北韓關係是兩國共同訴求，但兩國考量不同：韓國希望採取呼籲對話、邀請北韓參加冬奧會等措施改善南北關係，而北韓不排除也將在 2018 年提出改善兩國關係的政策，以此改善其外交困境及孤立狀態，通過雙方經濟合作解決其經濟困難。

【紛爭簽】-- 耶路撒冷的蝴蝶效應

耶路撒冷到底是誰的城？2017 年年末，「三教聖城」之爭因美國加入被重新炒熱。雖然聯合國大會以壓倒性多數通過決議宣佈改變耶路撒冷地位的決定和行動「無效」，但以色列似乎有意借機打開新的局面，表示已經在與包括歐洲國家在內的「超過 10 個國家」商談遷移駐以大使館事宜。

此輪耶路撒冷地位之爭已導致巴以多人死亡，數百人受傷。2018 年，若未來更多國家在耶路撒冷問題上立場有變，中東和平進程是否將被進一步撕裂？巴以衝突是否將給極端勢力以可乘之機，成為恐怖組織生根發芽的「新據點」？

【大勝簽】-- 俄羅斯大選

繼 2017 年法德英等多國大選後，2018 又是「大選年」。泰國、俄羅斯、義大利、巴西、辛巴威今年都將舉行大選，其中外界尤為關注的是俄羅斯，已經擔任 2 屆總統、3 次總理的普丁 (Vladimir Putin)，2018 年能否再連任 6 年？

俄羅斯媒體多項民調顯示，在民眾支持率方面，普丁在一眾候選人中佔據絕對優勢。此外，公正俄羅斯黨放棄提名本黨候選人轉而支持普丁、俄主要反對派領導人納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 因犯罪記錄被禁止參加大選等多重有利因素的疊加，都使普丁「勝券在握」。

【逆襲簽】-- 美國國會中期選舉

2014 年 11 月的中期選舉，歐巴馬所在的民主黨在參眾兩院丟盔棄甲，共和黨一統天下使歐巴馬成了「跛鴨總統」。2018 年的中期選舉，共和黨政府能否保住江山，也跛腳了呢？

2017 年，美國稅改法案的通過被視為川普政府的一大政績，也被視為中期選舉的重大利多因素。不過，共和黨大佬穆爾 (Roy Moore) 去年性騷擾醜聞纏身，導致共和黨在聯邦參議院選舉中失去了傳統票倉阿拉巴馬州。在來勢洶洶的民主黨面前，川普將面對一場艱難的中期選 12 舉之戰。

【隱憂簽】-- 恐怖襲擊

中國國際問題研究院研究員董漫遠在預測 2018 年國際反恐局勢時表示，由於「伊斯蘭國」(ISIS) 在正面戰場的潰敗，恐怖分子發動恐襲的模式，將轉回到獨狼式、團夥式、遊擊式等更為傳統的恐怖主義模式。

盤踞中東 3 年的「伊斯蘭國」潰敗，該組織返回歐洲、非洲等地的極端分子將以各地社會無法調和的矛盾為土壤，給當地安全形勢造成威脅。

【內患簽】-- 美國槍支暴力

2017 年，賭城拉斯維加斯音樂會 58 個遇難者血淋淋的姓名，再次引發了控槍討論。儘管美國擬通過加強審查購槍者背景等舉措控制槍支暴力，但美國控槍之路依然艱難，受美國憲法保護，美國槍支文化無法撼動。

以美國全國步槍協會 (NRA) 為首，美國的槍支利益鏈根深蒂固；美國種族歧視問題日益激化；美國本土的恐怖主義正在滋生並影響民眾；支持擁槍的總統上台……2018 年，願槍聲遠去，不再有無辜者流血。

【復甦簽】-- 全球經濟

2017，全球經濟迎來「復甦年」，全球經濟增速為 3.6%，經歷 2010 年以來最廣泛最快速的增長期。人們大呼「世界經濟的好日子又回來了」，那麼，2018 年「好日子」會否延續？

據國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，2018 年經濟增速為 3.7%。社科院世界經濟與政治研究所沈驥如教授分析稱，世界經濟的復甦之勢不可阻擋，外界保持樂觀的展望，普遍預期的增速都在 3% 以上。

雖然「好日子」就在眼前，但仍不可低估復甦的風險。中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍認為，全球主要國家今年或將迎來貨幣政策調整的高峰期，為經濟復甦增添了不確定性。