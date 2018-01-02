NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈SBL本周五開始　學生免費進場迎熱血　斗南義消分隊招募打火兄弟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

預算遭藍營杯葛　台中市社會住宅「成家」夢想心碎

記者柳榮俊／台中報導2018/01/02 15:34
▲中市議會民進黨團召開記者會指出，社會住宅預計於今年4月入住，預算擱置全部停擺，拜託藍營議員還給市民一個溫暖的家。（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.1.2）
▲中市議會民進黨團召開記者會指出，社會住宅預計於今年4月入住，預算擱置全部停擺，拜託藍營議員還給市民一個溫暖的家。（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.1.2）

台中市總預算案遭杯葛，藍營勝利開心起乩「YA」聲不斷，但台中市議會民進黨團今(2)日召開記者會指出，豐原安康段社會住宅預計於4月入住，市府住宅處原將委託民間物業管理公司，協助制定生活公約、提供保全、清潔、設備維護等服務，但是預算擱置全部停擺，嚴重影響住戶的入住品質，拜託藍營議員還給市民一個溫暖的家吧！

市議會民進黨團總召李天生與多位市議員一同召開記者會，再舉社會住宅為例，說明預算擱置不僅弱勢團體苦不堪言，連準備於4月入住社會住宅的民眾都受害。

李天生說，台中市豐原區安康段社會住宅，已經於106年12月接近完工，預計於今(107)年4月開放民眾入住，目前已有近2千名市民申請抽籤，並預計於2月8日抽出幸運的200戶，他們將可以市價5折、每月3,800元起的價格，完成「成家立業」的願望。

議員江肇國指出，為了迎接住戶入住，市府住宅處原本訂於1月至3月，將以公開招標方式，委託民間物業公司，開始辦理入住的相關前置作業，包括制定入住規範、生活公約，並且提供保全警衛、清潔維護以及公設管理等服務，然而受到預算遭擱置影響，「台中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案」總經費388萬5000元完全無法動支，勢必嚴重影響住戶入住品質。

議員伺敏誠表示，國民黨團昨日召開記者會大言不慚的說「市府可按照106年預算科目動支經費，沒有中斷問題。」卻慘遭民進黨團打臉，由於社會住宅今年才要入住，所以這筆經費是全新編列，試問要如何比照106年？

議員張雅旻表示，回想預算遭杯葛時，藍營不僅拍手叫好，甚至歡欣鼓舞到「YA」聲不斷，但如果預算持續擱置，到4月時迎接住戶的社宅，恐怕沒有保全、沒有清潔維護，甚至電梯、冷氣都沒人保養，200多戶家庭「成家立業」夢想將破碎，民進黨團不禁要問，面對心碎的市民，藍營你們還「YA」的出來嗎？拜託還給市民溫暖的家吧！

對此，國民黨籍議員顏莉敏表示，延續性民生經費依法可執行，根本沒有問題，奉勸市長林佳龍與民進黨團別再抹黑！而豐原安康段管理維護服務委託案此筆科目，根本不在國民黨團刪減的項目當中，想用「良幣綁劣幣」、想用「388萬來證明高達1924億的預算都是合理的」，實在有夠荒謬，完全低估市民的智慧。

 

關鍵字社會住宅台中市議會弱勢團體保全警衛
雲林家扶獲贈交通車　協助慢飛天使弘光科大新智慧手環　雲端功能加一

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan