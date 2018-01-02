預算遭藍營杯葛　台中市社會住宅「成家」夢想心碎

市議會民進黨團總召李天生與多位市議員一同召開記者會，再舉社會住宅為例，說明預算擱置不僅弱勢團體苦不堪言，連準備於4月入住社會住宅的民眾都受害。

台中市總預算案遭杯葛，藍營勝利開心起乩「YA」聲不斷，但台中市議會民進黨團今(2)日召開記者會指出，豐原安康段社會住宅預計於4月入住，市府住宅處原將委託民間物業管理公司，協助制定生活公約、提供保全、清潔、設備維護等服務，但是預算擱置全部停擺，嚴重影響住戶的入住品質，拜託藍營議員還給市民一個溫暖的家吧！

李天生說，台中市豐原區安康段社會住宅，已經於106年12月接近完工，預計於今(107)年4月開放民眾入住，目前已有近2千名市民申請抽籤，並預計於2月8日抽出幸運的200戶，他們將可以市價5折、每月3,800元起的價格，完成「成家立業」的願望。

議員江肇國指出，為了迎接住戶入住，市府住宅處原本訂於1月至3月，將以公開招標方式，委託民間物業公司，開始辦理入住的相關前置作業，包括制定入住規範、生活公約，並且提供保全警衛、清潔維護以及公設管理等服務，然而受到預算遭擱置影響，「台中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案」總經費388萬5000元完全無法動支，勢必嚴重影響住戶入住品質。

議員伺敏誠表示，國民黨團昨日召開記者會大言不慚的說「市府可按照106年預算科目動支經費，沒有中斷問題。」卻慘遭民進黨團打臉，由於社會住宅今年才要入住，所以這筆經費是全新編列，試問要如何比照106年？

議員張雅旻表示，回想預算遭杯葛時，藍營不僅拍手叫好，甚至歡欣鼓舞到「YA」聲不斷，但如果預算持續擱置，到4月時迎接住戶的社宅，恐怕沒有保全、沒有清潔維護，甚至電梯、冷氣都沒人保養，200多戶家庭「成家立業」夢想將破碎，民進黨團不禁要問，面對心碎的市民，藍營你們還「YA」的出來嗎？拜託還給市民溫暖的家吧！

對此，國民黨籍議員顏莉敏表示，延續性民生經費依法可執行，根本沒有問題，奉勸市長林佳龍與民進黨團別再抹黑！而豐原安康段管理維護服務委託案此筆科目，根本不在國民黨團刪減的項目當中，想用「良幣綁劣幣」、想用「388萬來證明高達1924億的預算都是合理的」，實在有夠荒謬，完全低估市民的智慧。