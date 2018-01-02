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年關將近　六龜警加強金融機構安全維護

記者許薰方／高雄報導2018/01/02 15:50
▲六龜分局桃源分駐所員警針對易發生強盜、搶奪、竊盜案件之地點及時段，加強規畫巡邏、守望勤務，減少勤務交替間隙，以遏阻強盜案件發生。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.02）
▲六龜分局桃源分駐所員警針對易發生強盜、搶奪、竊盜案件之地點及時段，加強規畫巡邏、守望勤務，減少勤務交替間隙，以遏阻強盜案件發生。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.02）

有鑒於其他縣市發生銀行、郵局強盜案，為防範轄區內之金融機構刑案發生，六龜分局桃源分駐所員警針對易發生強盜、搶奪、竊盜案件之地點及時段，加強規劃巡邏、守望勤務，減少勤務交替間隙，以遏阻強盜案件發生。


▲桃源分駐所員警在與該農會幹部互動中，不時提醒留意周邊有無不尋常狀況，或可疑人等徘徊逗留，如有發現可立即聯繫分駐所員警查處。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.02）

桃源分駐所所長李建興表示，由於甲仙區農會桃源分部是該分駐所轄區內重要金融機構，副所長蕭貴華、警員謝中興等2人，主動加強與該分部經理賴良文保持聯繫、提昇該農會分部從業人員處置應變能力，並落實金融機構檢測及測試警報系統，以強化其自我防衛能力。

警方人員在與該農會幹部互動中，不時提醒留意周邊有無不尋常狀況，或可疑人等徘徊逗留，如有發現可立即聯繫分駐所員警查處。

六龜分局表示，年關將近已指示各分駐(派出)所員警加強金融機構巡守，並注意營業起始時間、午餐時間及將結束營業時間等防衛脆弱時段；同時針對周邊停留之汽、機車加強盤查。

如果民眾或從業人員有需要，警方可提供護鈔勤務，防範提領款人被強盜、搶奪案件發生。希望透過警方的各項勤務作為，有效遏阻歹徒犯案，確保民眾財產安全。

 

關鍵字桃源分駐所甲仙區農會強盜
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