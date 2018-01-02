兩個太陽？賴清德滿意度完勝蔡英文

一年一度的國情調查結果今(2)日出爐，蔡英文總統施政不滿意度達 67.7% ，滿意度僅 23.8% 。至於行政院長賴清德滿意度則破4成，比蔡總統高出 20 個百分點，並為近5任閣揆中最高。而在主要民怨中，除了高房價持續，空氣汙染問題首度進榜，又以中南部民眾最有感。
天下雜誌每年進行國情調查， 2018 年結果今日出爐，即使調查期間發生「功德說」事件，打擊行政院長賴清德聲望，不過結果顯示，賴清德施政滿意度仍然高於蔡英文總統，「賴神」威力驚人。
調查指出，蔡英文總統過去1年的施政滿意度 23.8% 、不滿意度 67.7% ，不分年齡、不分區域，統統不滿意蔡總統執政表現。至於賴清德滿意度達 44.6% ，為近5任閣揆中最高，高出蔡總統 20 個百分點，不滿意度 38.9% ，也較蔡總統低了近 30 個百分點。
▲調查顯示，行政院長賴清德施政滿意度為近5任閣揆之首。（圖／天下雜誌提供）
此外，隨年底縣市長選舉接近，調查顯示，今年有新民怨出現，也就是「空氣汙染」議題，不分南北，都被民眾點名為縣市政府最需要立即改善項目前3名。其中又以中南部民眾對空汙最焦慮，高居榜首，北部則仍由房價過高拿下第1。
▲空汙成為新民怨，不分南北民眾都感到焦慮。（圖／天下雜誌提供）