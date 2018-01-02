NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈SBL本周五開始　學生免費進場迎熱血　斗南義消分隊招募打火兄弟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
財經

兩個太陽？賴清德滿意度完勝蔡英文

記者陳家蕙／台北報導2018/01/02 15:44
▲在「功德說」引發不滿後，行政院長賴清德滿意度仍大勝蔡英文總統 20 個百分點。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.27）
▲在「功德說」引發不滿後，行政院長賴清德滿意度仍大勝蔡英文總統 20 個百分點。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.27）

一年一度的國情調查結果今(2)日出爐，蔡英文總統施政不滿意度達 67.7% ，滿意度僅 23.8% 。至於行政院長賴清德滿意度則破4成，比蔡總統高出 20 個百分點，並為近5任閣揆中最高。而在主要民怨中，除了高房價持續，空氣汙染問題首度進榜，又以中南部民眾最有感。

天下雜誌每年進行國情調查， 2018 年結果今日出爐，即使調查期間發生「功德說」事件，打擊行政院長賴清德聲望，不過結果顯示，賴清德施政滿意度仍然高於蔡英文總統，「賴神」威力驚人。

調查指出，蔡英文總統過去1年的施政滿意度 23.8% 、不滿意度 67.7% ，不分年齡、不分區域，統統不滿意蔡總統執政表現。至於賴清德滿意度達 44.6% ，為近5任閣揆中最高，高出蔡總統 20 個百分點，不滿意度 38.9% ，也較蔡總統低了近 30 個百分點。


▲調查顯示，行政院長賴清德施政滿意度為近5任閣揆之首。（圖／天下雜誌提供）

此外，隨年底縣市長選舉接近，調查顯示，今年有新民怨出現，也就是「空氣汙染」議題，不分南北，都被民眾點名為縣市政府最需要立即改善項目前3名。其中又以中南部民眾對空汙最焦慮，高居榜首，北部則仍由房價過高拿下第1。


▲空汙成為新民怨，不分南北民眾都感到焦慮。（圖／天下雜誌提供）

關鍵字賴清德蔡英文國情調查天下雜誌空氣汙染
程四維》騙神騙鬼騙狠大的納保法

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan