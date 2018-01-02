兩個太陽？賴清德滿意度完勝蔡英文

一年一度的國情調查結果今(2)日出爐，蔡英文總統施政不滿意度達 67.7% ，滿意度僅 23.8% 。至於行政院長賴清德滿意度則破4成，比蔡總統高出 20 個百分點，並為近5任閣揆中最高。而在主要民怨中，除了高房價持續，空氣汙染問題首度進榜，又以中南部民眾最有感。

天下雜誌每年進行國情調查， 2018 年結果今日出爐，即使調查期間發生「功德說」事件，打擊行政院長賴清德聲望，不過結果顯示，賴清德施政滿意度仍然高於蔡英文總統，「賴神」威力驚人。