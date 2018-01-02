弘光科大研發新智慧手環　生理監測功能大升級

施啟煌表示，目前市面上的智慧手環都以生理感測為主，主要是測心率、血壓，因資訊固定，發展已面臨瓶頸，很難突破，他觀察年輕學子使用3C產品的習慣，發現擴充現有感測器的功能，可以更廣泛運用在銀髮照護、職業安全觀測上，而花了半年時間，與合作廠商共同研發新一代的智慧手環。

不少人戴智慧手環觀察每天步行數與運動心率，但市面上這類產品功能及所提供資訊固定，因此，弘光科技大學資訊工程系助理教授施啟煌整合三家廠商的技術，研發出新智慧手環，使用光電技術的生理監測改善準確性，把量測結果透過雲端計算，讓手環可進一步檢測出情緒、壓力、疲勞度等，預計下個月上市。

「想要什麼功能，都在雲端上！」施啟煌指出，新設計的智慧手環，利用量測血管變化及讀取心跳的感測器，把數值放到雲端做計算，轉換成有意義的參數，透過擷取訊號連續變化，計算出人的情緒變化、壓力、疲勞度、運動效果等，再顯示於智慧手環上，透過這種方式，手環可提供的功能就能無限延伸。

施啟煌舉例，長者帶上智慧手環，一旦測得活動量異常，便會通報給家人或照護人員；另外，還可運用在交通安全上，利用感測訊號的波型變化判斷疲勞度，若公車司機、貨車駕駛疲勞駕駛，就會發出警訊，可以減少危險發生。

施啟煌說，透過跨領域合作，整合立創光電公司、立創生醫公司及司博創意科技公司三家技術，共同開發的新世代健康照護手環，目前已經接近研發完成，也有廠商評估運用在校園、長照機構，預計在這個月亮相，下個月上市。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑指出，為了鼓勵技專校院教師能定期與產業接軌，增進教師實務教學能力及研發品質，教育部訂有教師深耕服務辦法，由學校薦送教師赴公民營機構，進行為期半年至一年的產業研究工作，施啟煌助理教授這學期到立創光電公司，進行半年的業界深耕計畫，研發新款智慧手環，成果斐然。

黃文鑑表示，老師到業界深耕研發的新產品，未來也會規劃把研發過程、生醫感測與雲端應用的技術，導入校內資工系專業課程裡，期待能縮短學用差距，讓學生學得更快，更能適應職場，和業界接軌，為業界培養更多專業人才。