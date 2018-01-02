8.6代液晶面板生產線咸陽投產 年均營收200億人

中國西北地區首條 8.6 代液晶面板生產線，日前在陝西咸陽正式點亮投產。據悉，該項目一期月產能 6 萬張，滿產後將達到月產 12 萬張，年均銷售收入 200 億元 (人民幣，下同)。目前，該生產線已經吸引了德國林德 (The Linde Group)、台灣東捷 (8064-TW) 等 19 家海內外上下游配套企業落戶，同時亦將與冠捷科技 (0903-HK) 位於咸陽的生產線實現無縫對接。

中國電子信息產業集團 (CEC)8.6 代液晶面板生產線項目，由集團投資 280 億元建設，採用 IGZO、PSVA 等世界先進工藝技術，並通過混切技術提高面板的利用率和經濟性，主要生產 50"、58"、65"、100" 超高清 TFT-LCD 液晶面板，應用於高端平板電腦、筆記本電腦、大尺寸電視以及超高分辨率等高端顯示產品領域，具有廣泛的市場前景。