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8.6代液晶面板生產線咸陽投產 年均營收200億人

鉅亨網2018/01/02 15:37
鉅亨網 / NOWnews
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中國西北地區首條 8.6 代液晶面板生產線，日前在陝西咸陽正式點亮投產。據悉，該項目一期月產能 6 萬張，滿產後將達到月產 12 萬張，年均銷售收入 200 億元 (人民幣，下同)。目前，該生產線已經吸引了德國林德 (The Linde Group)、台灣東捷 (8064-TW) 等 19 家海內外上下游配套企業落戶，同時亦將與冠捷科技 (0903-HK) 位於咸陽的生產線實現無縫對接。

中國電子信息產業集團 (CEC)8.6 代液晶面板生產線項目，由集團投資 280 億元建設，採用 IGZO、PSVA 等世界先進工藝技術，並通過混切技術提高面板的利用率和經濟性，主要生產 50"、58"、65"、100" 超高清 TFT-LCD 液晶面板，應用於高端平板電腦、筆記本電腦、大尺寸電視以及超高分辨率等高端顯示產品領域，具有廣泛的市場前景。

據介紹，隨着項目的投產，一期月產 6 萬張產品已經由冠捷、創維 (0751-HK)、海信 (600060-CN) 等國內知名整機生產商預購完畢。到 2018 年 12 月實現滿產後，該生產線產能將達到月產 12 萬張，年均實現銷售收入 200 億元。

香港《文匯報》引述項目所在地陝西咸陽高新區管委會主任景雪峰則表示，液晶面板顯示產業不僅是一個產值巨大的產業，而且有很長的產業鏈。在 CEC 8.6 代液晶面板生產線項目帶動下，目前已經有 19 戶上下游配套企業落戶，初步形成包括上游原材料、中游面板和下游終端整機等在內的完整產業鏈，實現了從石英砂到電視機的全產業鏈生產。未來 8 年至 10 年，該園區亦將形成千億級的電子信息產業集群。
 

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