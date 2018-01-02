斗南義消分隊招募打火兄弟　歡迎熱血青年戮力救災

最近在斗南火車站等公眾場所，均四處可見斗南消防義消分隊張貼熱情邀約熱血青年守護家園的義消招募海報，甚至在順安宮媽祖廟前，吳姓義消月前開張的串燒烤店，也將招牌製作成斗南義消招募看板，強調加入義消是沒有薪水的，但烽火無情需戮力救災，所以急需具有參加精實訓練加強技能自我鍛鍊和對災難救助責無旁貸意念的熱血青年加入。

斗南消防義消分隊目前面臨隊員屆退須補新血之時，分隊部半月前即進行招募，但尚有６名不足名額，除四處張貼招募海報外，尚前往斗南週六夜市進行第二波的招募活動，期待35歲以下男女不拘的青年加入打火兄弟熱血行列。

斗南消防分隊長張竣翔指出，斗南義消分隊編制有一班10人共３個班30人，目前隊員不乏加入20年以上的資深隊員，最近因有隊員面臨屆退而需補充８名新血隊員，經半個月前在斗南週六夜市的招募活動，祇有２名熱心青年申請加入，目前尚需６名，希望無私奉獻時間精力的熱血青年踴躍加入。

斗南義消分隊長沈家盛表示，義消是無給職的，當初加入時，僅憑無私奉獻的一腔熱血為鄉里救災救難，每當接到救災傳呼時，隊員均會放下手邊工作，並火速趕到現場並立即著裝投入救災工作，直到完成任務後，才會鬆口氣各自返回，這種犧牲奉獻，憑藉的是打火兄弟夥伴們可敬可佩的毅力，歡迎熱血青年加入斗南打火兄弟的隊伍為鄉里奉獻，有意者請向斗南消防分隊電洽即可。