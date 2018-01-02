曾做到過勞 綠能工程師轉行種花

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）30歲的許建閎大學畢業後，被網羅到太陽能光電公司上班，並派到上海公司開發專案，曾長達半年無法休假，年紀輕輕身體健康出問題；他轉而務農，從種植花卉裡找到新天地。

許建閎是成功大學系統與船舶機電工程學系畢業的高材生。他表示，畢業後在太陽能光電公司上班，負責數萬坪屋頂太陽能光電建置，還被派到上海負責專案開發，但長期工作下來，緊張及壓力造成身體不適，工作時間長，曾有半年時間無法休假。

一家從爺爺到父親世代在屏東新園鄉務農，父母種植花卉、水稻和紅豆，他向家人提出返鄉務農想法，豈料家人一致反對，長輩認為好不容易栽培大學畢業，而且到大公司上班，有不錯薪水，要務農國中畢業就好了，何必大學畢業。