2018各國央行升息競賽 花旗看淡美元

花旗銀行投資策略及組合管理部主管黃栢寧今 (2) 日在信報財經新聞撰文指出，踏入 2018 年，花旗維持看淡美元。即使美國經濟復甦，但隨着歐洲、日本、和新興市場從後趕上，加上部分主流國家央行亦開始升息，或利淡美元。

花旗預期，未來 0 至 3 個月，美滙指數或徘徊於 93.10，而未來 6 至 12 個月，則可能下試 89.59，料美滙指數相對主流貨幣或仍有 5% 貶值空間。另一方面，歐元為美滙指數中比重最高的貨幣，所以歐元走勢或為美元後市的另一個關鍵。歐元兌美元為 2017 年表現最佳的主流貨幣，升幅高達 14%。