流感增2死 類流感就診一週近10萬人

疾管署疫情中心主任劉定萍今天下午在疫情週報表示，社區流感病毒型別以B型為主，占9成；流感併發重症通報數及確診數也呈上升趨勢，自2017年10月1日起累計98例流感併發重症確定病例（68%為B型），其中10例經審查與流感相關死亡病例（2例H3N2型、8例B型）。

依據衛生福利部疾病管制署統計，國內上週（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一週增加24%。另急診類流感就診病例百分比持續呈上升趨勢，達流行閾值，宣告流感進入流行期。

（中央社記者陳偉婷台北2日電）流感疫情進入流行期，疾管署今天公布，國內上週類流感門急診超過9.7萬人次，且新增2例染流感死亡，都是B型流感。

上週新增22例流感併發重症確定病例，其中18例未接種本季流感疫苗。另新增2例流感相關死亡病例，都是感染B型流感，其中1例有慢性病史，1例未接種本流感季疫苗。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，2例死亡個案中，有一名是40餘歲女性，雖有接種疫苗，但本身有糖尿病、代謝疾病、精神疾病等，感染B型流感後產生肺部症狀，最後敗血性休克而死亡。

另一名死亡個案則是70餘歲男性，沒有特殊病史，也沒有接種流感疫苗，感染B型流感後併發肺炎過世。

疾管署副署長莊人祥表示，目前社區雖流行B型流感的山形株，雖跟流感疫苗株沒有吻合，但就算疫苗沒有猜對流行株，仍有3成左右的交叉保護力，且有施打流感疫苗仍會減輕重症和死亡風險。

莊人祥說，本季公費流感疫苗剩餘量僅剩不到14萬劑，還沒完成接種的公費對象應把握最後機會完成接種，確保個人健康。

吳佩圜表示，民眾不應輕忽流感嚴重性，應做好手部衛生、有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。1070102