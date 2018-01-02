男子遭綁遇路檢 向警方哭喊救命獲救

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市警方今天凌晨在大安區執行路口攔檢時，遭盤查的自小客車後座男性乘客突衝向員警並哭喊「他給我綁架啦」，車上3男均否認犯案，警方介入調查且查獲現金，全案移送法辦。

台北市警察局大安分局偵查隊副隊長周維強今天表示，局內警備隊在今天凌晨1時20分許在辛亥路與羅斯福路口執行路口攔檢時，看見有輛自小客車形跡可疑，便指揮駕駛停車並進行盤查，竟查獲一起妨害自由案件。

現年60歲的汽車後座乘客陳姓男子看見警方攔查，當下就衝下車並以國台語向警方哭喊說「他給我綁架啦！拜託一下！我求你啦」，現場還向警方下跪、請求。