知本溪首座可拆式攔砂壩 調節土砂又保育

為有效管理土砂問題，台東林管處經專家建議在知本國家森林遊樂區樂林橋上游約500公尺處，設置國內首座大溪流的可拆式鋼管調節壩（攔砂壩），藉以調節土砂運移，達到有效調整知本溪床逐年淤高情形。

劉瓊蓮表示，這次施作鋼管壩主要施作目的其功能非攔砂、蓄砂，而是藉由可拆式鋼管調節向下游流動的土砂量。因此採用綠色材料並大幅減少混凝土用量，鋼管組件以強力螺栓進行組合，鋼管壩阻砂容量可透過鋼管拆解而自由調節，因應溪流在不同狀態時期的防砂需求。

另外，在兼顧河川生態需求考量，鋼管採高低斷面設計以降低河床高差，營造低水流路，混凝土壩柱採粗糙面設計，供台東間爬岩鰍等魚類洄游。

劉瓊蓮強調，鋼管壩完成後歷經多次颱風豪雨，粗估有效調節土砂約50萬立方公尺，更獲頒106年農委會優良農建工程獎，顯示工程設計創新、周延受肯定。1070102