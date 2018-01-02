全球暖化導致生產環境改變 巧克力可能在30年內消失

專家預測，廣受大眾喜愛的巧克力即將在未來 30 年用盡，而這一切這都要歸功於全球暖化。

提煉巧克力的可可樹只能在特定條件下生長，包括高濕度和大量降雨，這些特定環境條件在未來幾十年預測的全球暖化趨勢中將逐漸失去。

濕度的流失影響最大，科學家們不相信會光靠降雨就能彌補。

迦納等巧克力生產大國的官員將被迫選擇是否將可可樹產區再往山上發展，這可能會給野生動植物帶來問題。他們只能在破壞生態系統和放棄巧克力之間作出選擇。

再加上去年預期過度消費導致巧克力供不需求，種種跡象顯示要生產足夠的巧克力以滿足需求的需求十分迫切。