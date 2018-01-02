愛國投資人是幌子？黃國昌轟慶富：說好的50億在哪

慶富董事長陳慶男2017年底聲稱已和某名「愛國投資人」達成協議，對方承諾提供100億元資金幫慶富打造獵雷艦，更指其中50億元會在上月31日前到位，不過隨著2018年到來，50億元仍不見蹤影。時代力量立委黃國昌今(2)日大罵陳慶男「說好的50億在那裡呢？」更爆目前涉及弊案的人，全部都沒事，「這種結局，叫人如何不生氣。」

黃國昌在臉書怒轟陳慶男仗著「雄厚政商關係」，在擺爛上百億元的債讓國人承擔後，上個月繼續大放厥詞，說會有50億金援回台灣，結果2017年結束，「說好的50億在那裡呢？」說謊成性的陳慶男，再次自證詐騙本質。