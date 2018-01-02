哈啦財經／公股出包損失重　金管會高高舉起、輕輕放下？

不過，所謂「對敵人心軟，就是對自己殘忍」，看看總統蔡英文上台後，公股行庫出包沒停過，從2016年下半年開始，一銀爆發ATM遭盜領案，再到兆豐銀行遭美重罰57億元，之後永豐金三寶違法超貸案、再爆慶富案，逾1年半時間，金管會就換了3位主委，其中前主委丁克華即因兆豐案而黯然下台，現在大家也在看這位被蔡總統欽點的顧主委會如何整頓金融？尤其還未上任就提出公司治理、去家族化及產金分離等施政重點，但大家也期盼不是有目的的整頓，而是在他任內可以真的除弊興利，防止相關金融弊案的再發生。

金管會主委顧立雄在2017年最後一個上班日，對辦理慶富授信案的14家銀行開罰共計4千萬元，其中多數是公股行庫，但相較於公股行庫得承擔上百億元損失，甚至可能是全民埋單，金管會僅重罰4千萬元，並沒有對高層究責及懲處，反觀中信金因代墊大股東辜仲諒近億保釋金而挨罰千萬元，現任金控總經理及法遵長還遭停職半年、3個月，金管會的棒子似乎對公股行庫是「高高舉起、輕輕放下」，可說是雷聲大雨點小，也難怪立委表達不滿。

政府推動國艦國造，不過，2017年下半年承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，最後國防部更與慶富解約，而參與慶富獵雷艦、海科館聯貸及對慶富自貸的銀行多數都是公股行庫，除得自行吞下148.97億元損失，外界擔憂恐全民埋單，核貸過程更因被質疑放水，不僅行政院成立專案調查結果更直指，聯貸主辦行第一銀行有5大缺失，甚至形容第一銀行就像打開金庫讓慶富搬錢，點名時任第一金暨第一銀行董事長蔡慶年應解職。

後來金管會也針對貸款銀行及當初提供履約保證給慶富的高雄銀行等展開金檢，財政部也火速撤換與聯貸案有關的第一金暨第一銀行、合庫金暨合庫銀行及台灣中小企業銀行的董事長，甚至兆豐票券董事長蕭長瑞因遭質疑擔任台灣金控暨台灣銀行總經理期間涉及聯貸關說，亦遭解職。

金管會主委顧立雄還趕在2017年最後一個上班日，即12月29日召開臨時記者會，宣布對14家辦理慶富授信案相關缺失的行政處分，合計裁罰總金額4000萬元，其中依情節輕重聯貸主辦行第一銀行開罰1000萬元最重，土地銀行、高雄銀行各裁罰800萬元，台灣銀行、兆豐銀行各400萬元，台灣企銀、華南銀行、合庫銀行各裁罰200萬元，其他彰化銀行、輸出入銀行、新光銀行、元大銀行、台中銀行和大眾銀行予以糾正，至於農業金庫的相關缺失則移請農委會處理。據統計，至2017年11月底，這14家銀行對慶富集團整體放款餘額共234億元，潛在最大可能損失為172億元。

由於這次金管會慶富案的懲處只罰款，卻沒有針對高層究責及懲處讓人有些意外，讓時代力量立委黃國昌痛批，金管會這樣的處理態度，談什麼「公司治理」、「金融秩序」都只是笑話，難怪到目前為止，慶富董事長陳慶男還一副老神在在，這種結局，叫人如何不生氣。

雖然財政部已針對聯貸案主辦行及參貸行庫第一銀行、合庫銀行、台灣中小企銀等進行一波人事懲處，解除相關銀行董事長職務，但顧立雄之前曾多次表示，財政部撤職跟金管會做出行政裁罰不同，金管會是要根據銀行法來處理，最重可以解除職務，而一旦遭金管會解職，5年內不得重回金融圈。

只是顧立雄在懲處記者會上說，是否有政治力或個人介入協調授信案，這部分光金管會的金檢，是無法確定此聯貸案缺失是否因為個人「外力干擾」，而導致個人做出這樣的缺失，這部分必須由檢調進一步認定。也因此，外界認為這次金管會慶富案懲處是雷聲大雨點小。

回顧近年來公股行庫出包不斷，而且損失金額一件比一件大，2016年下半年先是一銀爆發ATM遭盜領案，期間共被盜領逾8千萬元，最後追回多數款項，隨後爆發兆豐銀行遭美重罰57億元，再到2017年的慶富案公股行庫面臨損失更達近150億元，而這些損失全民恐怕也得埋單。

當然，公股行庫出包還波及到金管會主委，從2016年5月20日總統蔡英文上台後，金管會已換了3位主委，前主委丁克華就因兆豐銀案黯然下台，成為民進黨重新執政後首位下台的內閣官員，之後接任的李瑞倉也在林全請辭內閣改組後下台，而外界認為其下台原因則與處理永豐金三寶超貸案不當有關。

隨後去年9月顧立雄以黑馬之姿接任金管會主委，但金融弊案仍不斷發生，尤其公股行庫踩雷慶富案，其核貸過程遭質疑。雖然金管會也發動金檢，針對慶富貸案銀行進行調查，但根據顧立雄在2017年最後一個上班日所公布的懲處結果，相較之前顧立雄也大動作開記者會，針對中信金代墊大股東辜仲諒保釋金而重罰千萬，還對現職的中信金總經理及法遵長停職半年及3個月，外界認為這次顧主委的棒子可說是高高舉起，輕輕放下。

由於顧立雄在未接任前就大動作召開記者會，強調上任首重公司治理，並要去金融家族化及產金分離，而從目前遭裁罰的金融案件來看，金管會對永豐金及中信金祭出重罰，尤其在中信金案贏得社會不少掌聲，但在處理公股行庫部分，似乎棒子的力道不若前者，更讓人好奇顧立雄任內真能否杜絕金融弊案發生，尤其公股行庫更像是不定時炸彈，令人擔心隨時可能引爆，大家也期盼顧主委拿出對永豐金及中信金裁罰的魄力。來整頓公股行庫，畢竟金管會主委掌管國家金融，民眾也不樂見辛苦賺錢繳稅，還要替這些公股行庫出包承擔損失，更不樂見金管會主委頻頻異動，這對國家的金融穩定及發展更不是件好事。