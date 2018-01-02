新年上班首日 陳金德微調縣府主管團隊

陳金德上午在縣務會議中宣布新一波的人事調動，原工商旅遊處長陳長偉調任工策會總幹事，工商旅遊處長由縣長隨行秘書李岳儒接任，縣府秘書游憲廷接任懸缺已久的農業處長，原工策會總幹事李守正轉任縣府秘書，這也陳金德上任後的第二波人事調動。

陳金德自從去年11月代理縣長上任沒多久，前農業處長陳德星就傳出因為農地政策問題，與陳金德意見相左，辭官退休，留下的處長職缺由誰接任，備受關注。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）新年上班第一天，宜蘭縣代理縣長陳金德今天宣布新一波縣府人事調動，工商旅遊處、農業處都換人擔任。陳金德說，這只是微調與選舉無關，何況年底縣長選舉由誰參選都還未知。

由於今年選舉將到，人事調動難免引起外界聯想，媒體詢問縣府人事異動是否與選舉布局有關？陳金德會後說，人事調動難免都會被認為跟選舉有關；他也笑說「可是到現在我還不知道誰要選縣長」。

宜蘭縣政府在下午也隨即舉行新任工商旅遊處長、農業處長佈達及宣誓典禮，由陳金德主持。

陳金德表示，工商旅遊處及農業處的業務，對宜蘭來說都非常重要，藉由這次人事微幅調整，希望能強化縣府團隊的經驗交流及共識凝聚，獲得縣民信任，也期許縣府團隊要更加貼近民意，一切行政作為，都應該要回歸依法行政的本質，這才是負責任的政府應有的態度。

陳金德也說，他個人任期到今年年底，在未來一年的代理縣長期間，施政目標就是要讓縣民安居樂業，並要求縣府團隊要縮短為民服務相關程序，解決過去效率不彰的問題，減少民眾抱怨。

此外，民眾依法受到保障的權利或權益，他也要求每個縣府機關單位都必須念茲在茲，對於民眾所有依法受到保障的權利都必須重視，不能輕易以若干不完整的程序或法規，侵犯民眾的權利或權益。1070102