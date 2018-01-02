金牌國手偏鄉指導 盼翻轉孩童人生

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）國立台灣師範大學研究生吳浚鋒，目前是游泳50公尺蛙式及自由式全國紀錄保持人，今天受邀至嘉義縣文昌國小分享運動歷程，希望啟發學童游泳興趣，建立自信，朝著夢想前進。

新港文教基金會董事長陳錦煌向中央社記者表示，文昌國小是縣內4所有附設游泳池的國小之一，成立20年，培育很多小健將，基金會今天安排有水道速男之稱的吳浚鋒到校分享成為金牌國手心路歷程。

吳浚鋒指出，中小學的游泳成績不是很突出，學習斷斷續續，高中3年完全脫離，直到大學一年級才開始接受正規游泳訓練，成績不斷向上提升，建立自信，並設定目標，從乙組選手一舉成為2項全國紀錄保持人。