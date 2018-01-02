軍武》日本採購KC-46A加油機　波音收到首架訂單

美國波音(Boeing)公司在日前表示，已收到日本航空自衛隊的首架KC-46A空中加油機訂單，這筆2.79億美元訂單也是KC-46A首份外銷成績。
日本在2001年決定採購4架以波音767客機改裝的KC-767J空中加油機，全部於2010年交機完畢。美國空軍原本也打算購買與租用共100架KC-767空中加油機，但是由於採購人員涉及貪汙，採購計畫遭到五角大廈終止，KC-767一共只賣出11架，其中日本與義大利各買了4架是最大的客戶。
在KC-767採購終止後，美國空軍經過一番波折，決定採購波音生產的KC-46空中加油機。KC-46其實改良自KC-767，首架KC-46於2015年完成試飛，6架原型機目前已完成了2000小時的飛行測試。波音計劃未來能生產179架KC-46A加油機，以取代服役近60年的KC-135機隊。
KC-46A不僅有數位式飛行座艙，還備有波音787「夢幻客機」同級的電子顯示螢幕，以便從飛行座艙內全程掌握物資承載和卸裝時的作業安全，高度數位化讓KC-46A僅需3名組員就能執勤。
KC-46A空中加油系統包括了軟管─浮標加油系統和俗稱「硬管」的伸縮套管加油系統，可供海、空軍戰鬥機受油系統加油。為了延長滯空時間，KC-46A也能夠在空中受油，並具備夜間加油能力，同時也能改裝成為運輸機。
日本防衛省在2015年選定KC-46A為新一代空中加油機，美國國防安全合作局(DSCA)在2016年9月同意對外軍售，提供日本4架KC-46空中加油機，連同相關設備、訓練和技術支援，採購金額約19億美元。由於波音KC-46A將優先交付美國空軍，因此日本採購的KC-46A最快也要2019年才能交機。
▲航空自衛隊KC-767J空中加油機為F-15J戰機加油。（圖／翻攝自航空自衛隊）