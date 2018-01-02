軍武》日本採購KC-46A加油機　波音收到首架訂單

美國波音(Boeing)公司在日前表示，已收到日本航空自衛隊的首架KC-46A空中加油機訂單，這筆2.79億美元訂單也是KC-46A首份外銷成績。

日本在2001年決定採購4架以波音767客機改裝的KC-767J空中加油機，全部於2010年交機完畢。美國空軍原本也打算購買與租用共100架KC-767空中加油機，但是由於採購人員涉及貪汙，採購計畫遭到五角大廈終止，KC-767一共只賣出11架，其中日本與義大利各買了4架是最大的客戶。

在KC-767採購終止後，美國空軍經過一番波折，決定採購波音生產的KC-46空中加油機。KC-46其實改良自KC-767，首架KC-46於2015年完成試飛，6架原型機目前已完成了2000小時的飛行測試。波音計劃未來能生產179架KC-46A加油機，以取代服役近60年的KC-135機隊。