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星展銀獨家代理安達產險15年 展開區域性銀行保險合

鉅亨網2018/01/02 16:09
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星展銀行今 (2) 日宣布，自 2018 年 1 月 1 日起，與安達產險 (Chubb) 正式展開為期 15 年區域性銀行保險的合作關係，涵蓋新加坡、中國、香港、台灣等市場。

星展銀行表示，獨家代理安達產險包括商業及個人財產與責任保險、個人傷害和健康保險，以及中小企業相關的財產保險。在印尼，雙方合作關係將在當地主管機關核准之後正式生效。

星展銀行（台灣）總經理陳亮丞表示，銀行保險業務在提供客戶增值的服務中，扮演著相當重要的角色。而透過此次雙強聯手，超過 600 多萬的星展銀行個人金融、財富管理和中小企業客戶，將可在星展銀行逾 200 多間分行和數位化平台享有安達產險的多元化產品。

星展集團零售銀行及財富管理業務副主管潘燕明表示，由於安達產險不斷進行數位創新、與合作夥伴共同取得優異表現，為不同客戶群提供了一系列領先市場的產品，是星展銀行理想的銀保合作夥伴。

安達產物亞太區董事長 Paul McNamee 則認為， 與星展銀行合作，雙方在數位發展都極具企圖心，期待在創新的基礎上共同合作，擴大星展銀行的金融生態圈。

安達保險在紐約證券交易所上市，為標準普爾 500 指數的成份股，是世界上最大的上市財產及責任保險公司，同時也是全球產險和再保險領域的領先者，為全球 190 多個國家的客戶提供服務。

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