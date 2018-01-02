星展銀獨家代理安達產險15年 展開區域性銀行保險合

星展銀行今 (2) 日宣布，自 2018 年 1 月 1 日起，與安達產險 (Chubb) 正式展開為期 15 年區域性銀行保險的合作關係，涵蓋新加坡、中國、香港、台灣等市場。

星展銀行表示，獨家代理安達產險包括商業及個人財產與責任保險、個人傷害和健康保險，以及中小企業相關的財產保險。在印尼，雙方合作關係將在當地主管機關核准之後正式生效。

星展銀行（台灣）總經理陳亮丞表示，銀行保險業務在提供客戶增值的服務中，扮演著相當重要的角色。而透過此次雙強聯手，超過 600 多萬的星展銀行個人金融、財富管理和中小企業客戶，將可在星展銀行逾 200 多間分行和數位化平台享有安達產險的多元化產品。