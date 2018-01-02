流感疫苗猜錯病毒株 疾管署：仍有效力

（中央社記者陳偉婷台北2日電）流感疫情升溫，又以B型流感為多，且是疫苗沒有涵蓋的山形株。疾管署副署長莊人祥今天說，就算疫苗沒完全吻合，仍有交叉保護力，且可降低重症死亡風險，不能說疫苗沒用。

依據衛生福利部疾病管制署統計，國內上週（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一週增加24%；急診類流感占就診病例百分比持續呈上升趨勢，達流行閾值，宣告流感進入流行期。

疾管署專家表示，流感病毒每年都會變異，且有時變化發生快速，但因製作疫苗需至少半年，世界衛生組織專家每年2月份開會公布當年北半球流感疫苗組成，預測下一季會流行的病毒株，但有可能預測失準，與實際流行不一致。