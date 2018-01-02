推動老舊工業區轉型　和順工業區服務中心今日動土

位於安南區的和順工業區，今（2）日舉行服務中心動土儀式，由台南市長李孟諺親自主持，該服務中心完工後將成為和順工業區廠商協進會址，以期進一步提供在地廠商更優質服務，預計9月完工。

李孟諺致詞時表示，工業區可分成二種類型，其一像南科工業區、柳營科工區等屬於由政府開闢的工業區，此類型的工業區在開闢當時就已設置有相關的管理部門且有聯合的汙水處理設施；另一種工業區乃為都市計畫型的工業區，如和順工業區，其內部因沒有設置正規的管理單位，在管理上無法像政府開闢的工業區那樣容易上軌道。

但他強調，不論哪種工業區內所進駐的廠商，都是對台南的就業和經濟發展都有著相同的貢獻，因此為讓二種工業區獲得相同的資源和服務，市府近幾年投入約3.5億，用來改善都市計畫型工業區的基礎設施，包括道路品質及排水系統等；經過這幾年的更新，台南市老舊工業區逐漸擺脫道路狹窄和淹水之苦，也因此增加297家工廠登記，帶來約118億元投資額，創造約144億元年產值及3,831個工作機會。