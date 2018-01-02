相守50載 印尼老夫婦終獲合法地位

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）印尼數百對情侶以結婚迎接新年，最受矚目的是64歲納西爾與65歲的妻子阿米娜，他們雖然結婚近50年，但因故未獲合法婚姻地位。兩人最終成為合法夫妻，感動許多人。

印尼新聞網站雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）報導，印尼有437對夫妻過去可能因繁文縟節或經濟困頓等原因，而未能正式結婚。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）指出，許多雅加達民眾因未能取得合法婚姻地位，而無法享有公共服務。

這437對夫妻中最受矚目的就是64歲的納西爾（Muhammad Nasir），與65歲的阿米娜（Aminah）。