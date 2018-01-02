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中央社

相守50載 印尼老夫婦終獲合法地位

中央社2018/01/02 16:10
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）印尼數百對情侶以結婚迎接新年，最受矚目的是64歲納西爾與65歲的妻子阿米娜，他們雖然結婚近50年，但因故未獲合法婚姻地位。兩人最終成為合法夫妻，感動許多人。

印尼新聞網站雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）報導，印尼有437對夫妻過去可能因繁文縟節或經濟困頓等原因，而未能正式結婚。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）指出，許多雅加達民眾因未能取得合法婚姻地位，而無法享有公共服務。

這437對夫妻中最受矚目的就是64歲的納西爾（Muhammad Nasir），與65歲的阿米娜（Aminah）。

事實上，納西爾與阿米娜早在1968年就已結為夫妻，但礙於經濟問題，兩人的婚姻僅受到宗教法承認，未能完成合法的婚姻程序。

兩人育有5名子女和9名孫子，不過基於他們未能取得合法婚姻地位，他們的孩子因此無法取得出生證明，令他們不能享有醫療健保等社會福利。這對夫妻聽聞雅加達省政府舉辦這項大型的集體婚禮後，立即前往註冊。

阿米娜說，她很高興，她真的非常開心，因為這是免費的。她總算能擁有過去無法取得的法律文件，感謝上天。

納西爾在與阿米娜完成合法婚姻的當下，喜極而泣的神情也被媒體捕捉到，許多網友大讚溫馨。1070102

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