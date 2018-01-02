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中央社

京元電今年續調薪 幅度3%到5%

中央社2018/01/02 16:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）京元電董事長李金恭表示，今年公司也會加薪，平均調薪幅度在3%到5%區間。京元電表示，員工季獎金應可持續發放。

半導體晶圓測試廠京元電今天在新竹舉辦媒體聚會。

談到今年調薪規畫，李金恭指出，以往京元電幾乎每年都會調薪，今年也不會例外，按照員工績效評比，預估今年平均調薪幅度在3%到5%區間，預計4月初調薪。

在季獎金部分，京元電表示，公司已經連續48個月、大約連續16季發放季獎金，最高季獎金約平均薪資0.5個月，平均季獎金約0.2個月到0.5個月。

觀察缺工問題，李金恭表示，缺工問題一直存在，公司極少部分直接員工或許有不適應職場的狀況，轉職到服務業。

他指出，產學合作是挹注產業員工新血很好的方式之一，京元電持續與雲林科技大學、高雄應用科技大學、聯合大學、金門大學等進行產學合作。

他認為，政府停辦產業訓儲替代役，對於產業界來說是一件很可惜的事情，因為產業訓儲替代役對產業有穩定的幫助。

對於員工起薪，李金恭認為，學生所學應該要有所適用，基本工資的用意在保障高中以下畢業的相對弱勢的就職員工。現在大學畢業的學生，在絕大部分科技業起薪應該都有新台幣3萬元。

李金恭認為，員工薪資應該按照市場原則，公司保持競爭力，員工薪水就會高。1070102

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