桃園首座光化學監測站啟用 把關空氣品質

對於日前總統蔡英文提出的，兩岸應就空污問題進一步溝通的說法，李應元表示，兩岸應把健康議題當成人民最關切的民生問題而非政治問題，透過溝通與探討相互學習。近來大陸也以強烈手段處理污染問題，這代表兩岸都在注意環境問題，這是個好現象。

行政院環保署長李應元受訪表示，環保署與桃園市政府合作，在平鎮區建置全國第10座光化學評估監測站，透過環保署「環境即時通」及市府環保局「桃園市環境資訊」手機App就可即時顯示環境品質資訊，未來全國將陸續設置1萬1000個空氣盒子，讓環保工作更透明化。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）環保署與桃園市合作，在平鎮區建置全國第10座光化學評估監測站，民眾只要下載相關手機App，就可即時顯示環境品質資訊，讓環境治理更智慧化也更透明。

桃園市長鄭文燦表示，今天啟用的光化學評估監測站可偵測54種臭氧前驅物及光化學有機污染物，功能強大，搭配空氣品質監測站的輔助，將可達到最精確的監測效果。

鄭文燦說，桃園目前共有1萬1000家工廠，為防範污染，市府已設置智慧化的環境監測天羅地網，任何污染事件都須在接獲通報4小時內完成稽查處理，重大河川污染更要當日完成稽查、處罰及公告。市府同時也與中原大學合作開發無人機搭載空氣品質感測器，在不同高度進行偵測，構成3D立體無縫隙的空氣品質監控網絡，為市民把關。1070102