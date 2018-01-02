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新年交易首日　新台幣收盤大升2.2角 　創4年多新高

記者顏真真／台北報導2018/01/02 16:50
▲新台幣兌美元1月2日收在29.628元、升值2.2角，也創2013年11月21日以來收盤新高價。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元1月2日收在29.628元、升值2.2角，也創2013年11月21日以來收盤新高價。（圖／NOWnews資料照）

台北股、匯市2018年首個交易日同步走揚，台股2日終場上漲67.87點，收在10710.73點，新台幣兌美元最後也收在29.628元、大升2.2角，單日升幅0.74%，不僅連續兩年新年首個交易日收紅，更創2013年11月21日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量7.33億美元。

台股2日開高走高，終場上漲67.87點，收在10710.73點，成交值新台幣1035.59億元，3大法人在台股合計買超新台幣114.91億元，其中外資買超86.48億元，並有資金匯入。

國際匯市部分，美元走弱，韓元升值收1061.2韓元兌1美元，日圓在112.6日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.5079元兌1美元，較前一交易日中間價6.5342元升值263基點。

至於新台幣，匯銀人士指出，新台幣兌美元2日以29.755元、升值9.3分開出後，在台股走揚及韓元升值，加上外資在台股賣超及有資金匯入，出口商也眼看美元貶勢不止，失望性美元賣壓也湧現，新台幣兌美一度衝上29.587元、勁揚2.61角，終場升幅稍有收斂，但仍升值了2.2角，新台幣兌美元最後收在29.628元，不僅連續2年新年首個交易日收升，更創2013年11月21日以來收盤新高價，2013年11月20日收盤價29.572元。

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