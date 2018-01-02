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扯！遭賓士男超車還「開槍示威」　警方竟威脅不准po網

社會中心／新北報導2018/01/02 16:29
▲幾名年輕人從白色賓士走下，對著車主嗆「叭三小？」（圖／翻攝自MOBILE01）
▲幾名年輕人從白色賓士走下，對著車主嗆「叭三小？」（圖／翻攝自MOBILE01）

太誇張！新北市一名忻姓車主在元旦上午開車行經快速道路新店路段，遇到一輛白色賓士企圖跨越槽化線超車，車主當下立刻按喇叭，怎料對方竟突然停車，接著幾名年輕人下車開嗆「叭三小？」甚至持槍「對空鳴槍」作勢警告，行徑相當惡劣。


▲白色賓士企圖超越槽化線超車。（圖／翻攝自MOBILE01）

忻男無故遭持槍恐嚇後，持行車紀錄器到警局報案，不料警方竟以「影片沒錄到槍聲」為由，表示無法判定對方拿的是否為真槍，全案僅能以妨害自由送辦，甚至威脅他不准將影片po上網；而誇張的辦案態度讓他超傻眼，痛批警方「警察想省事不是這樣的吧？」，最後仍將行車紀錄器畫面上傳至「MOBILE01」，影片一出立刻掀起網友熱議，紛紛痛批「難怪台灣的治安越來越糟」。


▲白色賓士被車主按喇叭示警後，隨即亮槍並對空鳴槍嗆聲。（圖／翻攝自MOBILE01）

警方之後根據車牌追查，發現賓士為租賃車，並透過車行取得聯繫，將陳姓嫌犯逮捕到案。陳男一見到警方，當初開槍嗆聲的氣焰瞬間全滅，龜縮在牆邊不敢吭聲，他表示，當時對方長按喇叭近10秒鐘，認為是在挑釁才會亮槍回嗆，訊後被依恐嚇、妨害自由、槍砲等罪嫌移送法辦，而車上另外2人則仍在追查中。

另外，警方也澄清，報案當下立刻依妨害自由受理，並依規定開立三聯單；至於持槍部分，依規定必須找到槍枝並送驗確認是否為真槍，認為雙方應該是有所誤解，否認吃案一事。

關鍵字超車賓士三寶開槍行車糾紛妨害自由
高雄氣爆一審宣判前最後一次攻防

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