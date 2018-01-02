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鴻海耕耘大豐收 夏普市值大增近6000億日圓

鉅亨網2018/01/02 16:33
鉅亨網 / NOWnews
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鴻海 (2317-TW) 積極調整夏普 (6753-JP) 體質果然獲得大豐收，日本東證一部公布上市企業市值，夏普 2017 年市值來到 1 兆 9284 億元日圓，較 2016 年增加 5830 億日圓，年增率達 43%。市值排名也從自 2016 年的第 98 位上升到第 74 位。

夏普市值翻揚，主要也是受惠於營運好轉，包括 2017 年 7-9 月的第 2 季財報 (夏普財會年度)，稅後純益自 2016 年同期的虧損 179 億日圓，轉為獲利 202 億日圓，同時也是連續第 4 季賺錢。

而夏普旗下主要部門也全面獲利，其中包含夏普自家品牌電視、大尺寸液晶面板以及中小尺寸液晶面板的先進顯示系統 (Advance Display Systems) 部門，營業表現從原本虧損 78 億日圓，轉為獲利 96 億日圓。

包含相機模組事業和電子元件事業在內的 IoT 電子元件 (IoT Electronics Devices) 部門，營業表現也由虧損 20 億日圓轉為獲利 18 億日圓；包含能源解決方案事業 (太陽能電池事業)、IoT 通訊事業及健康／環境系統事業的智慧家庭 (Smart Homes) 部門，營業表現也有獲利 105 億日圓；智慧商務解決方案 (Smart Business Solutions) 部門本業獲利亦達 58 億日圓。

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關鍵字鴻海夏普市值東證一部財報headline
這架飛機2018年起飛 卻...〈京元電展望〉通訊、車用帶...

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