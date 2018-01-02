鴻海耕耘大豐收 夏普市值大增近6000億日圓

鴻海 (2317-TW) 積極調整夏普 (6753-JP) 體質果然獲得大豐收，日本東證一部公布上市企業市值，夏普 2017 年市值來到 1 兆 9284 億元日圓，較 2016 年增加 5830 億日圓，年增率達 43%。市值排名也從自 2016 年的第 98 位上升到第 74 位。

夏普市值翻揚，主要也是受惠於營運好轉，包括 2017 年 7-9 月的第 2 季財報 (夏普財會年度)，稅後純益自 2016 年同期的虧損 179 億日圓，轉為獲利 202 億日圓，同時也是連續第 4 季賺錢。