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這架飛機2018年起飛 卻在2017年落地

鉅亨網2018/01/02 16:30
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一架航班在 2018 年起飛，但在 2017 年降落，成為最新現實版的「回到未來」。

如果有人想知道：這是時光旅行嗎？喔，不，時光旅行目前仍然不可行。這只是一椿由於起飛延誤，以及國際換日線時區轉換的一個正常現象。

根據 FlightAware，夏威夷航空 446 號航班原定於 12 月 31 日晚上 11 時 55 分從紐西蘭奧克蘭起飛。但由於延誤了 10 分鐘，航班在 2018 年 1 月 1 日清晨 0 時 5 分才起飛。

經過 9 小時 10 分鐘的飛行，這架飛機於夏威夷時間 2017 年 12 月 31 日上午 10 時 15 分降落在檀香山。

(圖取自推特)
(圖取自推特)

這是時區轉換的一個問題。根據美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的說法，夏威夷的時區比協調世界時間 (UTC) 晚 10 個小時。根據 NIST 的統計，UTC 通常表示為英格蘭格林威治附近的時間。

與此同時，紐西蘭則比 UTC 早了 13 個小時，因為那裡仍是夏季。因此，在起飛時，夏威夷差不多落後紐西蘭一天的時間。

夏威夷航空 446 號班機在「回到未來」方面是相當專業的。12 月 30 日週六起飛的同一班航班於 12 月 29 日在檀香山著陸，乘客多賺了 1 天。

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