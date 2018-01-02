這架飛機2018年起飛 卻在2017年落地

一架航班在 2018 年起飛，但在 2017 年降落，成為最新現實版的「回到未來」。

如果有人想知道：這是時光旅行嗎？喔，不，時光旅行目前仍然不可行。這只是一椿由於起飛延誤，以及國際換日線時區轉換的一個正常現象。

根據 FlightAware，夏威夷航空 446 號航班原定於 12 月 31 日晚上 11 時 55 分從紐西蘭奧克蘭起飛。但由於延誤了 10 分鐘，航班在 2018 年 1 月 1 日清晨 0 時 5 分才起飛。

經過 9 小時 10 分鐘的飛行，這架飛機於夏威夷時間 2017 年 12 月 31 日上午 10 時 15 分降落在檀香山。