蔡其昌拋磚引玉邀企業贈釘鞋　盼興大附農棒球隊再創高峰

立法院副院長蔡其昌對棒球團隊支持一直不遺餘力，有鑑於興大附農棒球隊的經費有限、球員裝備極需擴充更新，但球隊卻能在克難環境下屢創佳績，因此特邀鑽石運動用品集團協助，贊助棒球釘鞋53雙，價值約十多萬元。鑽石集團代表常立武、立委張廖萬堅都到場鼓勵球員，希望透過贈鞋活動，能引發各界對棒球運動的支持與重視，也藉此鼓勵興大附農球隊，期許成績能再創高峰。

鑽石運動用品集團是全球前十大知名運動鞋及其他運動產品的生產企業，位居全球鞋業五十強。營運長陳立宗是台中人，常熱心公益，對於幫助社會弱勢團體不遺餘力。

興大校友總會理事長的立法院副院長蔡其昌表示，他是壘球委員會主委，棒壘一家親，台中市自許棒壘之都，應該全力來支持基層棒球。更希望社會企業可以投入基層棒球的工作，體育需要企業的資源，政府的協助，選手才能在無後顧之憂的環境下培訓，體育從基層做好扎根，未來才有機會在世界揚眉吐氣。

長期關心棒球運動的棒委會主委，立委張廖萬堅表示，台中市從國小到高中，棒球球員很多，比較多的補助支出在教練費跟外出比賽的食宿費用，像球鞋這部份的耗損，多是球員要自己負擔。長期以來，不管是經費上的補助，場地經費的爭取協助，他都會全力以赴的支持。希望從國小國中高中到大學，在地培養起來的孩子，都可以安心地在台中市自己的家鄉打球。