雷根經濟學之父：別犯儍 比特幣會以災難方式結束

雷根時期的白宮預算辦公室主任、人稱「雷根經濟學之父」的 David Stockman 警告投資人，加密貨幣的繁榮，終將以災難性的方式結束。

Stockman 上周在《CNBC》節目〈Futures Now〉上表示，這基本上是一群儍瓜投資人，他們相信樹最終會長到天上去。他說：「它終將在壯觀的崩盤中燃燒殆盡。所有這些後來的投機者，會把自己的手燒成焦炭，這會讓他們得到正確的教訓。」

Stockman 不只是看壞比特幣，他對美股也抱持悲觀，相信一場「巨大的、可怕的風暴」，很快將襲擊美國股市。