〈京元電展望〉通訊、車用帶動 今年營收看增1成 獲

據悉，京元電已負責美系手機通訊數據機晶片測試，由於客戶供應美系手機品牌的比重增加，連帶推升京元電今年營運成長，其中包含美系新款手機與上一代手機，追單力道都很強，劉安炫預期，此舉將使京元電營收動能緩步升溫，今年可望逐季成長。

IC 測試京元電 (2449-TW) 今年營運動能看俏，除本業可望較去年持續成長，業外轉投資今年表現也將更為穩定，認列虧損金額將明顯收斂，有助今年京元電營運表現，法人估京元電今年營收將成長 5-10%，獲利增幅則可更好，在營收規模成長、匯率持穩及轉投資挹注下，將較去年成長 1 至 2 成。

另外，京元電也供應車用、物聯網相關晶片，今年受惠車用感測元件需求帶動，車用相關營收也會成長，法人表示，目前車用營收比重約 5-10%，與去年相當，但由於整體營收規模增加，車用營收也較去年成長。

除通訊、車用晶片外，劉安炫說，京元電在物聯網、比特幣相關也都有所布局，供應國際大廠，對今年營運樂觀，今年資本支出估達 55 億元，較去年 42-45 億元成長 2 成以上，董事長李金恭強調，沒有確切訂單，京元電不會積極擴充產能，也因此今年資本支出金額成長，也代表京元電今年表現將持穩向上，預期 3 月營收就會大幅成長。

除本業外，京元電旗下轉投資，今年營運情形也將轉佳，虧損金額將較去年大幅減少，據悉京元電去年認列其中一家轉投資虧損金額約 5 億元，今年虧損將明顯收斂，甚至有機會挑戰損益兩平，也有助今年京元電營收表現。

法人估，京元電今年營收在需求帶動下，有機會成長 5-10%，獲利成長幅度更將勝過營收；而京元電 2017 年營收較 2016 年小幅下滑，主要原因是在匯率侵蝕，董事長李金恭說，光是去年新台幣升值，就吃掉京元電 5-6 億元營收，若無此因素，去年營收仍較 2016 年成長。