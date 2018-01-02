阿爾及利亞乳癌婦 汙名半個女人遭夫棄

阿爾及利亞每年有數以千計婦女發現罹患乳癌，許多人別無選擇只能手術切除深具女性特質的身體部位。

法新社報導，阿爾及利亞慈善機構表示，琳達是當地罹癌婦女的縮影，數以百計女子因為確診乳癌而遭到丈夫或未婚夫拋棄。

50歲的醫療助理琳達（Linda）說：「癌症？這還比不上結婚18年後被拋棄來得痛苦。」離婚多年後，談起當時遭遺棄的創傷，琳達還是百感交集。

（中央社阿爾及爾2日綜合外電報導）育有3名子女的阿爾及利亞婦女琳達因罹患乳癌而切除一邊的乳房，但這還不是最悲慘的，她丈夫因為她變成「半個女人」而遺棄她。抗癌成功後，琳達反而覺得癌症幫她擺脫枷鎖。

30歲的學生哈雅特（Hayat）說，她的未婚夫在她告知緊急手術移除乳房後拋棄了她。哈雅特哭著說：「他告訴我：『我想要完整的女人，而不是3/4個。』」

癌症慈善機構「日光」（Nur Doha）負責人蓋斯米（Samia Gasmi）說，許多婦女在確診乳癌後遭丈夫拋棄，留下她們獨自面對劇烈的治療，有時候甚至連遮風避雨的家都沒有了。

蓋斯米說：「有些人陷入憂鬱，有些人淪落到住在避難所，因為遭丈夫拋棄後，她們無處可去。」

在阿爾及利亞，乳癌被視為個人隱私，患者通常不願說出口，有時候甚至連家人都隱瞞。蓋斯米說：「這些婦女覺得罹癌很丟臉。」

社學學家拉霍（Yamina Rahou）說，這種不敢見人的感覺出自「切除象徵女性的身體部位讓她們痛徹心扉」。

任職於社會與文化人類學研究中心（Social andCultural Anthropology Research Centre）的拉霍說，乳房遭切除的患者，覺得無法滿足社會期望她們擔綱的婦女角色。

阿爾及利亞神職人員協會（Algerian ClericsAssociation）神學家契克卡特（Kamel Chekkat）堅稱，男人拋棄了切除乳房的妻子，不符合伊斯蘭教義。

他說：「這跟宗教無關，跟教育有關。」他說，伊斯蘭教「敦促夫妻彼此扶持」，品格高尚的男人應該照顧自己的妻子。

但不是所有男人都遵守這項行為準則。

現年55歲的醫師賽達（Saida）說，大學時代就認識前夫。她說，我們是「因為愛情而結婚。他甚至參加了爭取女權的抗議活動」。

但在她對抗乳癌而切除乳房期間，丈夫在她還沒出院的時候就訴請離婚，並爭取兒子的監護權。賽達說，男方還在傷口上撒鹽，把她銀行帳戶的錢領得精光。賽達說：「我的人生真的是跌到谷底，有一度沒有力氣對抗任何東西。」

抗癌成功的單身女子中，有些人對於再次找到人生伴侶感到絕望。32歲癌友薩菲亞（Safia）問道：「有誰想要像我這樣的女人？」她因為接受化療與放療，一年之內暴瘦10公斤。

不過，對其他癌友而言，人生正要開始好轉。賽達後來贏得兒子的監護權。哈雅特到國外接受治療並重建乳房，術後5年在親朋好友支持下漸漸康復。

因為變成「半個女人」而遭丈夫拋棄的琳達癌症症狀緩解，在孩子支持之下過得很好。她說，事後看來，癌症事實上讓她重獲自由，擺脫會打她、偷走她薪水的男人。（譯者：中央社張曉雯）1070102