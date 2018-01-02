各國首選外匯儲備貨幣 美元仍為霸主 人民幣佔比有限

12 月 31 日，國際貨幣基金組織 (IMF) 發布 2017 年第 3 季度官方外匯儲備貨幣組成報告 (COFER)，美元依然為各國外匯存底貨幣首選，歐元排行第 2，而儘管外界認為人民幣有強勢崛起的機會，但各國央行似乎不願意大比例持有人民幣。

各國如何分配外匯儲蓄貨幣，是保密性的資料，IMF 公佈的 COFER 數據，是以全球性貨幣分配來看，2017 年第 3 季度，全球外匯儲備總額為 11.3 兆美元。

並非所有的中央銀行，都向 IMF 披露其外匯儲備是如何分配的，而在 2017 年第 3 季，有 14.6% 的儲備金尚未分配，但是這個數字正在下降，在 2014 年的第 3 季，仍此數字為 41.2%，這代表著越來越多的央行，向 IMF 報告外匯儲備的分配情況，而 COFER 的涵蓋範圍也越來越廣泛。