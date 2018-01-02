IPO市場回春？資誠估今年IPO家數上看60家 聚

梁華玲表示，台灣新 IPO 公司規模逐漸朝向小型化的方向發展，平均每家的集資規模縮小，2017 年本國上櫃平均集資額 2.7 億元，本國上市平均集資額 4.6 億元，皆低於外國上市櫃平均集資額的 5.3 億元。

資誠聯合會計師事務所今 (2) 日舉辦「2018 大中華區 IPO 市場趨勢分析記者會」，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，2017 年台灣上市櫃新掛牌家數共 42 家，年減 18 家；集資金額 148.1 億元，年減 107.6 億元；展望 2018 年，受惠於全球經濟持續穩健成長，台灣 IPO 家數上看 60 家，其中產業聚焦生技醫療及半導體業。

梁華玲強調，2017 年的台灣資本市場並非吸引力不足，而是受到諸多因素影響，這些因素包括全球經濟環境變動快速而牽連台灣 GDP 成長，導致規模較小而風險承受度較低的台灣企業，受到景氣波動的衝擊較大，連帶影響企業主送件意願。另外，由於 2017 年匯率波動較大，部分台灣企業的獲利受到匯率變動的影響，進而調整其 IPO 策略及時程，這些都是影響 2017 年台灣資本市場的因素。

進一步觀察 2017 年 IPO 的產業類別，生技醫療產業 IPO 無論是在家數或集資額均為各類股之首，家數為 8 家，集資金額 52.2 億元，集資額占比 35%； 其次為電腦及週邊設備業，家數為 5 家，集資金額 19.5 億元；第三是半導體業，家數為 4 家，集資金額 9 億元。

資誠聯合會計師事務所今 (2) 日舉辦「2018 大中華區 IPO 市場趨勢分析記者會」，圖左為資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲，圖右為資誠聯合會計師事務所市場及業務發展長林鈞堯。(圖: 資誠提供)

展望 2018 年，資誠聯合會計師事務所市場及業務發展長林鈞堯預估，台灣 IPO 家數約 50 至 60 家，主因在於受惠全球經濟持續穩健成長，有利台灣出口商，以及在消費及投資等國內需求復甦的支撐下，台灣 2018 年經濟成長將更為平穩；另外，也看好政府更開放的多元門檻政策。

在產業方面，林鈞堯認為，生技醫療及半導體業仍為主力，尤其醫療器材業將為今年上櫃的生力軍。

林鈞堯指出，未來是數位經濟的時代，生技醫療、數位電商、人工智慧科技、智慧製造、文創等新經濟模式產業等，將是台灣資本市場 IPO 的主要亮點。

而他也認為，外國企業來台上市櫃的來源地區將更多元，不限於中國大陸或東協區域，甚至美國也可能為主力之一。