基隆客運R82線無故不發車將重罰　林右昌呼籲立即改善

基隆客運台鐵捷運化接駁公車R82建德國中-百福車站線，屢獲民眾投訴無故不發車或延誤發車的情形；基隆市長林右昌今（2）日在市務會議的記者會鄭重聲明，班次異動未經市府核准，將依公路法裁罰最高9萬元，呼籲業者應善盡社會責任，立即改善恢復。

林右昌指出，從106年11月起接獲民眾的投訴反映，接駁公車R82建德國中-百福車站線無故不發車或延誤發車，造成市民上下班或學生就學嚴重的延誤，甚至造成遲到，也未提供路線時刻變更的動態資訊讓民眾知道；雖業者曾提出擬將原本62的班次減為44班次方案，但市府都未核准。