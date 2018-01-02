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基隆客運R82線無故不發車將重罰　林右昌呼籲立即改善

記者陳志仁／基隆導2018/01/02 17:10
▲基隆市長林右昌今（2）日在市務會議的記者會鄭重聲明，班次異動未經市府核准，將依公路法裁罰最高9萬元。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（2）日在市務會議的記者會鄭重聲明，班次異動未經市府核准，將依公路法裁罰最高9萬元。（圖／基隆市政府提供）

基隆客運台鐵捷運化接駁公車R82建德國中-百福車站線，屢獲民眾投訴無故不發車或延誤發車的情形；基隆市長林右昌今（2）日在市務會議的記者會鄭重聲明，班次異動未經市府核准，將依公路法裁罰最高9萬元，呼籲業者應善盡社會責任，立即改善恢復。

林右昌指出，從106年11月起接獲民眾的投訴反映，接駁公車R82建德國中-百福車站線無故不發車或延誤發車，造成市民上下班或學生就學嚴重的延誤，甚至造成遲到，也未提供路線時刻變更的動態資訊讓民眾知道；雖業者曾提出擬將原本62的班次減為44班次方案，但市府都未核准。

林右昌強調，市府將依公路法規定，立即裁罰並要求基隆客運立即改善，並認為公共運輸業者不僅是一般商業行為，更應善盡重要的社會責任，不能只想撿雞腿吃，而不負擔公共責任；同時極力澄清，市府並未核准班次的異動，這是業者無故自行減班，市民的公共利益是市府最大的責任，市政府會嚴格監督處理。

交旅處長李綱說，依公路法77條的規定，運輸業者未依照核准就無故異動，這相當嚴重，依法由主管機關處9千元以上9萬元以下的罰鍰，並得按其情節，吊扣其違規營業車輛牌照1個月至3個月，或定期停止其營業之一部或全部；至於吊扣牌照或路線停止營業，後續要求限期改善的方向，依規兩個方案併行處理。

關鍵字基隆客運r82公車基隆市長林右昌公路法交旅處長李綱
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