京元電逐季成長到Q3 打進比特幣供應鏈

（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）京元電總經理劉安炫表示，續布局車電、工業、5G、物聯網等應用。法人估京元電業績可逐季成長到第3季，間接打進比特幣供應鏈，整體產能擴充上看1成。

半導體晶圓測試廠京元電今天在新竹舉辦媒體聚會。

展望今年營運動能，劉安炫表示，車用電子應用穩健成長，安全晶片、繪圖處理器、光學感測元件、微控制器滲透率持續增加，物聯網相關記憶體和微控制器成長趨勢正向看待。

劉安炫指出，京元電也積極布局工業領域，此外也持續布局5G基地台和基頻晶片相關測試。