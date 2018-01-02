新象上崑慶40年 湯顯祖臨川四夢完整呈現

（中央社記者汪宜儒台北2日電）今年是台灣新象˙環境文創與中國上海崑劇團成立40週年，因戲曲交流而往來長達25年的他們，本週攜手將湯顯祖的「臨川四夢」帶到台灣，是戲曲演出史上第一遭。
明代文人湯顯祖的「臨川四夢」包含廣為人知的「牡丹亭」、「紫釵記」、「南柯夢」、「邯鄲記」。四部劇作風格各不同，有舒緩細膩、才子佳人，也有幽默諷刺的調，至今，能一次演齊的劇團，僅有上崑。
2016年是湯顯祖逝世400年，上崑因此推出「臨川四夢」的世界巡演，動員團內五班三代、百餘位演員，讓四部作品同台連演，創下戲曲史上一大紀錄。
新象的董事長樊曼儂，是1992年兩岸開放交流後第一次邀請上崑到台灣演出的推手，讓當時從未看過職業崑劇團演出的台灣觀眾大開眼界，轟動一時。上崑的團長谷好好，回憶當年首度來台，印象仍是深刻，「台灣的觀眾懂得欣賞、願意了解，演出的反應非常熱烈，至今仍是最好的『崑蟲』（崑曲粉絲）。」
與新象同樣成立於1978年的上崑，是中國重點保護與扶植的職業崑劇團，素以演員行當齊全、劇碼文武兼備為特點。其中，台灣觀眾熟知的蔡正仁、岳美緹、張靜嫻、梁谷音、計鎮華等老演員，都是中國戲曲最高獎梅花獎的得主，近年則有中生代的谷好好、黎安、余彬、沈昳麗等人接棒傳承。
值得一提的是，這次來台，另有最新的一代演員，平均僅有20出頭歲，包含衛立、蔣珂等人，將在「南柯夢」擔綱主演，以清麗青春的扮相博取觀眾目光。
全本大戲之外，這次也有最經典的折子戲專場演出，帶來「小商河」、「琴挑」、「吃糠遺囑」、「太白醉寫」，觀眾可以親見蔡正仁、岳美緹、張靜嫻、梁谷音、計鎮華等平均75歲的國寶演員身上的精湛功力。
上崑的「大師經典專場」將於1月3日演出，「臨川四夢」自4日起演出至7日，順序為「邯鄲記」、「南柯夢」、「紫釵記」、「牡丹亭」。1070102