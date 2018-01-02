新象上崑慶40年 湯顯祖臨川四夢完整呈現

（中央社記者汪宜儒台北2日電）今年是台灣新象˙環境文創與中國上海崑劇團成立40週年，因戲曲交流而往來長達25年的他們，本週攜手將湯顯祖的「臨川四夢」帶到台灣，是戲曲演出史上第一遭。

明代文人湯顯祖的「臨川四夢」包含廣為人知的「牡丹亭」、「紫釵記」、「南柯夢」、「邯鄲記」。四部劇作風格各不同，有舒緩細膩、才子佳人，也有幽默諷刺的調，至今，能一次演齊的劇團，僅有上崑。

2016年是湯顯祖逝世400年，上崑因此推出「臨川四夢」的世界巡演，動員團內五班三代、百餘位演員，讓四部作品同台連演，創下戲曲史上一大紀錄。