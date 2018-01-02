星火T計畫涉國安　王炳忠喊冤：那我怎沒拿到獎金

去年底轟動一時的台北地檢署調查新黨青年軍王炳忠等人搜索事件，今(2)日北檢偵查終結，查出周泓旭2015年間利用與王炳忠、林明正、侯漢廷成立「星火秘密小組」、擬定「星火T計畫」，運用王炳忠等人成立的網路媒體「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，對國軍發展人脈拓展等行為，涉嫌違反國安法，周泓旭遭到追加起訴，移送高院併案審理。但王炳忠今天喊冤表示，他自己根本不認識幾個涉及國家機密的人員，他如何介紹給周泓旭？且他與周泓旭認識多年，也沒拿到什麼「獎金」，檢調若有證據請拿出來。

台北地檢署指出，周泓旭利用王炳忠、林明正、侯漢廷等人，企圖 「培養一支平時可用、戰時管用的統派核心力量」，涉嫌違反國家安全法，侵害國家法益重大，爰另行分案偵辦。且經偵查後，與前案有集合犯之裁判上一罪關係，為前案起訴效力所及，故移請高等法院併案。