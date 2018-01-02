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政治

星火T計畫涉國安　王炳忠喊冤：那我怎沒拿到獎金

記者戴祺修／台北報導2018/01/02 17:22
▲北檢表示，王炳忠、侯漢廷等4名新黨青年軍，在本案中是證人身分，但另有民眾告發4人涉及違反國家安全法，因此另案釐清。（圖／翻攝自王炳忠臉書）
▲北檢表示，王炳忠、侯漢廷等4名新黨青年軍，在本案中是證人身分，但另有民眾告發4人涉及違反國家安全法，因此另案釐清。（圖／翻攝自王炳忠臉書）

去年底轟動一時的台北地檢署調查新黨青年軍王炳忠等人搜索事件，今(2)日北檢偵查終結，查出周泓旭2015年間利用與王炳忠、林明正、侯漢廷成立「星火秘密小組」、擬定「星火T計畫」，運用王炳忠等人成立的網路媒體「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，對國軍發展人脈拓展等行為，涉嫌違反國安法，周泓旭遭到追加起訴，移送高院併案審理。但王炳忠今天喊冤表示，他自己根本不認識幾個涉及國家機密的人員，他如何介紹給周泓旭？且他與周泓旭認識多年，也沒拿到什麼「獎金」，檢調若有證據請拿出來。

台北地檢署指出，周泓旭利用王炳忠、林明正、侯漢廷等人，企圖 「培養一支平時可用、戰時管用的統派核心力量」，涉嫌違反國家安全法，侵害國家法益重大，爰另行分案偵辦。且經偵查後，與前案有集合犯之裁判上一罪關係，為前案起訴效力所及，故移請高等法院併案。

同時，台北地檢署也表示，「燎原網站目前由國台辦全額支持，截至 2015年底，啟用資金實到 20 萬美金，因王父保管不慎遺失 2 萬，目前可用資金有 18 萬美金左右。但初期網站公司建設營運所需（含房屋購置頭期款）約 400 萬新台幣，故綽綽有餘。國台辦一再許諾，今後3年每年資助 1500-1600 萬新台幣由王使用（無需報賬），其他所需（聯繫廣告商贊助）可另行申請。」

不過王炳忠在遭到搜索後大聲喊冤，希望檢調辦案不要有政治考量，一切秉公處理，不然綠色恐怖社會自有公評。

關鍵字周泓旭王炳忠侯漢廷新黨共諜
戰神轟慶富詐騙：說好的50億在哪新黨青年軍涉國安　北檢偵結全文

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