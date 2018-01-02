體育場外借變遊樂園 台大生不滿場地受損

台大學生會長林彥廷表示，體育室在元旦連假將運動場租借企業辦活動，除了流動攤販，還有遊園列車、摩天輪、咖啡杯、跳跳床等設施，讓台大好像變成遊樂園，足球隊想要練習卻沒有場地，且許多遊樂機具未設保護場地措施，草地還出現車輪壓痕。

台大學生會福利部長何蔚慈指出，許多在草皮上的大型遊樂設施沒有太多安全防護，頂多鋪上一層帆布，甚至有的鐵架直接插進土裡，另外還發現大片草皮禿光，而台大體育室主任卻對媒體表示，因為台大足球隊在上週六雨天舉辦足球賽而導致草皮受損，但經學生會求證，發現足球隊已取消比賽，質疑台大體育室將責任推給學生。

台大學生會也提出幾點訴求，要求台大體育室就草皮一事公開說明，並將過去租借體育場地的金流公開，讓學生知道這些錢是否用在場地修繕維護上，體育室也應該要求租借場地的企業負起修復責任，同時呼籲體育室主任康正男請辭負責。

台大體育室主任康正男也出面說明，場地租借都是按照學校的規範，活動當天部分設施也有做場地防護，但操作上的確有些疏忽，需要再加強防範，例如有工人便宜行事，直接將車開上草地，體育室人員發現後也立即制止，但仍造成場地受損。

康正男指出，先前掌握的資訊不正確，誤以為是足球隊舉辦比賽而導致草皮受損，對此向學生表達歉意；針對場地受損一事，體育室會再跟廠商確認，要求廠商負起場地修復責任，至於自己是否要下台，應交由台大校長決定。1070102