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CES將登場　廠商秀AIoT技術、打造智慧駕駛艙

記者許家禎／台北報導2018/01/02 17:23
▲國際消費性電子展CES將於9日至12日登場，吸引廠商秀出最新科技與展示商品。（圖／中磊提供）
▲國際消費性電子展CES將於9日至12日登場，吸引廠商秀出最新科技與展示商品。（圖／中磊提供）

國際消費性電子展CES將於9日至12日登場，中磊將展出新世代AIoT及LPWA物聯網解決方案，包括具影像辨識之高階網路攝影機、多功能智慧物聯網閘道器等。另外，HTC VIVE與光寶科也共襄盛舉，其中光寶科發揮集團多元涉獵包含汽車電子、智能監控、通訊模組、智能照明等領域，以一站式服務提供客戶於多元情境下的各種適切解決方案。

據研究機構IDC預估，2021年全球物聯網支出金額將達1.1兆美元，2017年至2021年複合成長率（CAGR）將達14.4%。在數位匯流的市場趨勢下，各式物聯網應用更趨多元。中磊總經理王煒表示，公司長期致力於電信寬頻核心技術研發，此次於會展展出新世代物聯網解決方案，提供客戶以IoT為基礎、服務為導向的創新產品，要與客戶共創產業新價值。

中磊於此次會中將展出新世代AIoT（AI人工智慧 + IoT物聯網）及LPWA（Low Power Wide Area，低功耗廣域網路）物聯網解決方案，其中AIoT看好應用於智慧城市、智慧醫療、智慧家庭等領域，未來商機無限。至於LPWA解決方案，包括感測器、追蹤器、模組等，支援NB-IoT及Cat-M1技術，提高傳輸距離和電池續航力，可廣泛應用於智慧電表、資產定位、寵物追蹤、醫療照護、環境監測等。

另外，光寶科智能生活與應用事業群匯聚旗下各事業部最先進卓越的產品組合，運用擴增實境前沿技術，在城市模型中演示公司智慧城市解決方案如何有效排解城市痛點，同時也將打造一部獨一無二的智慧駕駛艙，內含T-box V2X車載資通訊、抬頭顯示器、ADAS（先進駕駛輔助系統）與車用無線充電等。

而HTC VIVE則選於美國拉斯維加斯Wynn飯店特設展區，向全球展示HTC深耕虛擬實境、擴增實境及繁榮壯大生態圈的成果，並預計於當地時間1月8日下午舉行全球記者會展示與開放體驗最新的VIVE內容。而去（2017）年12月初，HTC VIVE才與NOBEL MEDIA共同發表，全球首款諾貝爾生理學或醫學獎虛擬實境體驗。觀眾可盡情探索並浸淫於人體的細胞結構與組織結構中，透過與其互動，了解生理時鐘的運作方式。

 

關鍵字cesaiot中磊光寶科htc vive
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