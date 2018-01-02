豐田神A持續熱銷 連17年奪冠

（中央社記者田裕斌台北2日電）台灣車市銷售去年再創新猷，以44萬4669台再創12年新高，其中，有「神A」之稱的豐田(Toyota)Altis以3萬9887台最賣，連續17年蟬聯最暢銷車款。

去年台灣車市仍由台灣人最愛的品牌豐田獨領風騷，包括Altis在內共有5款車在前10大暢銷車款中，且囊括最賣車款前3名，RAV4、Sienta則以2萬2440台、1萬4577台分別位居第2、第3名。

此外，豐田5門掀背車Yaris則以1萬2052台排名市場第6、入門小房車Vios以8569台排名第10。