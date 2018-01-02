南大研發智慧IRT機器人有成　獲科技部未來科技突破獎

台南大學知識中心團隊在科技部數位經濟創新前瞻技術計畫的支持下，與日本首都大學東京、交通大學及成功大學共同研發智慧IRT機器人，成功整合人工智慧與腦機介面技術，建置機器人的智慧學習知識大腦結構。

科技部106年底在於台北世貿三館辦理未來科技展，特地邀請南大智慧IRT機器人參展，並由陳良基部長頒發2017未來科技突破獎，肯定南大智慧IRT機器人的研發成果，可實際應用於教育學習環境，幫助小朋友快樂有效學習。

未來科技展中，南大智慧IRT機器人受到專業團隊及一般參訪民眾高度詢問，科技部次長許有進及台北市資訊局長李維斌親自蒞臨指導及參觀，並且討論人工智慧與資訊安全防護的相關議題，提供南大團隊未來可以持續深入研究的方向。