南大研發智慧IRT機器人有成　獲科技部未來科技突破獎

台南大學知識中心團隊在科技部數位經濟創新前瞻技術計畫的支持下，與日本首都大學東京、交通大學及成功大學共同研發智慧IRT機器人，成功整合人工智慧與腦機介面技術，建置機器人的智慧學習知識大腦結構。
科技部106年底在於台北世貿三館辦理未來科技展，特地邀請南大智慧IRT機器人參展，並由陳良基部長頒發2017未來科技突破獎，肯定南大智慧IRT機器人的研發成果，可實際應用於教育學習環境，幫助小朋友快樂有效學習。
未來科技展中，南大智慧IRT機器人受到專業團隊及一般參訪民眾高度詢問，科技部次長許有進及台北市資訊局長李維斌親自蒞臨指導及參觀，並且討論人工智慧與資訊安全防護的相關議題，提供南大團隊未來可以持續深入研究的方向。
南大團隊於106年邀請台南巿教育局及高雄市教育局之資訊中心及所屬中小學等相關單位，包括高雄市三埤國小及山頂國小，台南市歸南國小及西門國小等校，共同規劃設計創新學習模式與環境，智慧IRT機器人已經於106年實際導入高雄三埤國小的教學與學習環境，107年將規劃擴展至台南市新興國中與昭明國中、台南二中及高雄市壽山國中等學校，並且逐步連結日本東京日本首都大學東京及大阪府立大學之相關學校，建構虛實整合之國際智慧機器人共同學習環境。
南大資訊工程學系李健興教授表示，在未來科技展展示期間，南大資工系及教育系的師生團隊，與交大柯立偉教授團隊、成大電機系黃仁暐教授團隊與高雄三埤國小曾建勳校長等，於展示現場與參觀民眾有深入的互動討論，這些重要的回饋意見將整合分析並融入未來的研究討論議題中，期望智慧IRT機器人能夠深入更多不同教學場域，幫助學生智慧適性學習。